Vaccino introvabile nelle farmacie: “Magazzini bloccati, non sappiamo nemmeno se arriverà”

Farmacie prese d’assalto ma il vaccino non c’è. Numerosi clienti stamattina, 12 ottobre, si sono recati in farmacia per chiedere informazioni sul vaccino antinfluenzale e per prenotarsi, ma i farmacisti, desolati e arrabbiati, non hanno potuto far altro che rispondere: “Non ne abbiamo disponibilità e non sappiamo quando arriverà”. Federfarma aveva lanciato l’allarme già alcuni giorni fa e purtroppo le previsioni si sono avverate. Il vaccino, in farmacia, è attualmente introvabile. Sono disponibili 93mila dosi per la provincia di Piacenza, messe a disposizione dalla Regione Emilia Romagna, ma nelle farmacie non è arrivato niente.

“Non sappiamo cosa rispondere ai cittadini – spiega Gabriella Rastelli, titolare della farmacia Rastelli – è frustrante ma non sappiamo come aiutare i nostri clienti, stiamo attendendo disposizioni dall’Ausl di Piacenza anche perché i magazzini sono bloccati”. Il prodotto più richiesto dai cittadini non c’è dunque e non si hanno nemmeno notizie certe su quando arriverà.