Ladri in azione stanotte nella farmacia di San Nicolò: inseguimento nei campi

Ladri in azione stanotte in una farmacia a San Nicolò. Quattro stranieri hanno fatto irruzione nell’attività commerciale intorno alle 4. Sul posto, oltre a una pattuglia di Metronotte, anche i carabinieri. I malviventi si sono dati alla fuga facendo perdere le proprie tracce. Di passaggio una pattuglia di Sicuritalia si è unita alle ricerche dei fuggitivi e in un campo ne ha individuati due che alla vista della guardia giurata sono scappati. Dopo una rincorsa a piedi nel campo, uno di loro è stato atterrato e consegnato alle autorità.

