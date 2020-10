Sbanda con l’auto e finisce nel canale, grave incidente sulla provinciale a Sariano di Gropparello

In mattinata

E’ di un un ferito in serie condizioni il bilancio di un incidente stradale che si è verificato nella prima mattinata di venerdì 16 ottobre a Sariano di Gropparello. Per cause da accertare un’auto ha sbandato finendo a ruote all’aria nel canale. Gravemente ferito l’uomo al volante, trasportato dai sanitari del 118 al pronto soccorso di Piacenza. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Fiorenzuola e i carabinieri.