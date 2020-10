“Pizzicati” senza mascherina in centro, 2.400 euro di sanzioni in due giorni

Un accessorio che dobbiamo indossare per cercare di contenere i rischi di contagio da Covid-19 e per questo da non scordare mai. L’attuale situazione non consente deroghe o lassismo anche dal punto di vista dei controlli e infatti arriva notizia delle prime sanzioni elevate a chi, nei giorni scorsi, ha scelto di porre a repentaglio la propria e l’altrui salute. L’alibi della dimenticanza ora non può reggere e così tra domenica e lunedì sono state elevate dagli agenti di polizia locale 2.400 euro di ammende suddivise tra sei persone. Il primo caso in piazzale Marconi, il secondo ha visto protagonisti cinque giovani, tutti maggiorenni, all’interno del quartiere Roma. Un rischio grosso anche per il portafogli dunque, considerando che l’importo massimo della sanzione può raggiungere i mille euro.

