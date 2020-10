Comune, prefettura e Camera di Commercio: “Uniti contro il virus”

Approfondire le difficoltà economiche e sociali dei piacentini in questo particolare momento, caratterizzato dalla forte incertezza in ragione dell’andamento della pandemia da Coronavirus. Ne hanno discusso questo pomeriggio, 22 ottobre, in videoconferenza il prefetto Daniela Lupo, il presidente della Provincia e sindaco di Piacenza Patrizia Barbieri e il presidente della Camera di Commercio Filippo Cella. Quest’ultimo ha preannunciato di voler condividere con tutte le associazioni, già in occasione dell’imminente consiglio camerale del 30 ottobre, le istanze da mettere a base dei futuri bandi, anche in previsione di eventuali somme che residueranno dopo la scadenza di due procedure previste per i prossimi 27 e 30 ottobre; di voler sostenere d’intesa con il Comune di Piacenza un progetto a favore dei piccoli operatori economici e degli esercizi commerciali anche per i casi di rimodulazione e/o reingegnerizzazione dell’attività.

Tutti d’accordo nell’istituire, entro i primi dieci giorni di novembre, un tavolo di confronto aperto a tutte le associazioni, per rinsaldare la responsabile collaborazione corale e la coesione interistituzionale.

“Questo è lo spirito con cui deve essere affrontata la nuova sfida – si legge in una nota diffusa dalla prefettura – anche con riferimento a possibili criticità connesse ad eventuali contrazioni dei fatturati e la conseguente temporanea difficoltà di accesso al credito. Sarà determinante un sistema informativo e formativo integrato e una attività di ricerca diffusa che sappia cogliere per tempo opportunità e possibili minacce”.