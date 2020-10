Via Cavour: partono i lavori di pavimentazione, ecco cosa cambia

Lavori pubblici in città, attenzione alla viabilità. Inizieranno il 26 ottobre prossimo, a cura di Ireti Spa, i lavori di posa delle lastre di granito per la ripavimentazione di via Cavour, a seguito della riqualificazione della rete fognaria i cui scavi erano stati temporaneamente coperti con asfalto. Dalle 8.30 di lunedì 26 ottobre, sino alle 24 del 6 novembre prossimo, nel tratto di via Cavour compreso tra l’incrocio con via Borghetto-via Roma e largo Matteotti, sarà in vigore il senso unico di marcia con direzione consentita verso piazza Cavalli. Contestualmente, sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata. Per i veicoli provenienti da piazza Cavalli e diretti a piazzale Milano, giunti all’altezza di largo Matteotti sarà necessario svoltare a destra in via Romagnosi o a sinistra verso largo Matteotti, via Cittadella e via San Marco, con obbligo di dare la precedenza ai mezzi provenienti dal lato opposto. Qualora i lavori dovessero terminare in anticipo sui tempi previsti, verrà ripristinata la consueta viabilità.

Per consentire la realizzazione della nuova pavimentazione stradale, nel tratto di via Torre della Razza compreso tra la rotatoria con via Emilia Parmense e quella con via Bazzani sarà istituito il divieto di circolazione, nonché il divieto di sosta con rimozione forzata nei tratti individuati dall’apposita segnaletica, dalle ore 7 di lunedì 26 ottobre sino al 21 novembre prossimo. I cartelli riportanti le deviazioni consigliate verranno apposti in via Emilia Parmense: in prossimità del tratto chiuso al transito per chi proviene da Pontenure e nei pressi della rotatoria di Montale per i veicoli in uscita dalla città.