Calcinacci e cemento si staccano da un palazzo di via Cavour: coppia schivata

Attimi di paura in via Cavour, a Piacenza, dove, improvvisamente, ieri pomeriggio, 11 giugno, si è staccata una parte di rivestimento di un palazzo storico. Il cemento è caduto a terra rischiando di colpire una coppia che stava passeggiando. Sembra che i due non abbiano riportato ferite. Molti curiosi si sono fermati per capire cosa fosse accaduto. La zona è stata poi messa in sicurezza.

