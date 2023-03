Rissa con coltello in pieno centro: denunciato un 19enne. Tre avvisi orali

Un 19enne è stato denunciato dalla polizia per porto abusivo di armi. Il giovane è stato fermato poco dopo la segnalazione di un diverbio avvenuto questa mattina nei pressi di piazza Cavalli a Piacenza.

Verso le 11 le Volanti della Questura sono intervenute in centro città in seguito alla segnalazione di una rissa che ha coinvolto diversi cittadini di origine nordafricana, tra cui uno armato di strumento atto ad offendere.

Il giovane è stato individuato e immobilizzato in piazza Cavalli dopo una breve fuga e condotto in questura.

“Grazie ai successivi accertamenti svolti in collaborazione con la Squadra Mobile – si legge nella nota della Polizia – veniva acclarato il coinvolgimento nel litigio di altri due soggetti pregiudicati, e quindi i poliziotti procedevano anche alla perquisizione ai sensi dell’art. 41 Tulps delle tre abitazioni degli interessati alla ricerca di eventuali armi, con esito negativo.

Alla luce degli elementi raccolti, all’esito degli immediati accertamenti della Divisione Anticrimine, i tre soggetti coinvolti nel litigio, regolari sul territorio nazionale, venivano sottoposti dal Questore di Piacenza alla misura di prevenzione dell’avviso orale. Anche in questa occasione, l’immediato intervento della Polizia ha permesso che non vi fossero conseguenze per l’incolumità delle persone coinvolte e dei passanti”.