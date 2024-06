Scontro in via Cavour con mezzo dei rifiuti, auto finisce su macchina in sosta

Uno scontro tra un mezzo di raccolta rifiuti e un’auto si è verificato nella mattinata di venerdì 21 giugno in via Cavour, all’incrocio con via Gregorio X.

Nell’urto l’auto è finita contro un’altra macchina parcheggiata davanti all’istituto Romagnosi. Al volante una donna, che non ha riportato ferite.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, un’ambulanza, l’auto medica del 118 e la polizia locale. Durante le operazioni di soccorso e di rilievo la strada è rimasta chiusa nel tratto l’istruttore Romagnosi e la scuola Mazzini.