“Gel igienizzante e 50mila mascherine per tutte le scuole elementari”

Il Gruppo Giovani imprenditori di Confindustria Piacenza ha messo a punto una maxi donazione per tutte le scuole elementari di Piacenza e provincia, che al loro interno contano oltre 10mila studenti: trecento litri di gel igienizzante per le mani, con relativi dispenser automatici, e 50mila mascherine Ffp2 verranno presto consegnati ai vari istituti.

“In questo momento non facile la nostra associazione – ha spiegato il presidente del Gruppo Giovani di Confindustria, Lorenzo Marchi – vuole essere al fianco del mondo della scuola, che sta facendo l’impossibile per garantire il proseguimento delle lezioni. Abbiamo messo a frutto questa iniziativa anche perché molte realtà locali si stanno adoperando per produrre dispositivi di protezione: nel nostro caso specifico dobbiamo ringraziare il Gruppo Mae, che ha messo a disposizione le 50mila mascherine che andremo poi a consegnare alle scuole del territorio”.

A rappresentare il gruppo Mae c’era questa mattina, 23 ottobre, alla presentazione dell’iniziativa, Paola Rovellini, tra le altre cose vicepresidente del Gruppo Giovani di Confindustria Piacenza. “I nostri numeri di produzione vogliono essere un aiuto al territorio: oltre a rifornire di dispositivi di protezione le aziende piacentine abbiamo quindi pensato di dare una mano concreta anche alle scuole. Non dimentichiamoci che, oltre agli operatori sanitari, anche gli insegnanti sono gli eroi di questi tempi difficili. A loro e ai piccoli studenti è rivolto il nostro aiuto”.

GUARDA LE INTERVISTE