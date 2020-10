Manca l’autista dello scuolabus, il sindaco accompagna i bimbi a scuola

Nei comuni piccoli, si sa, la coperta è sempre più stretta. Risorse ormai da anni ridotte all’osso costringono sindaci e assessori a fare i salti mortali per tentate di tenere in piedi i servizi, almeno quelli essenziali senza cui le famiglie sarebbero in grave difficoltà. In tempi recenti si sono visti sindaci di montagna prendere in mano la pala e spalare la neve per consentire ai loro cittadini di potersi spostare. Altri li si sono visti pulire fossi e canali per evitare pericolose esondazioni che metterebbero a rischio i pochi collegamenti verso le frazioni, in cui magari abita qualche anziano solo. A Piozzano, comune di 600 anime, succede che il sindaco Lorenzo Burgazzoli tenti di mettere una pezza alla temporanea indisponibilità dell’autista dello scuolabus (che per motivi familiari a volte è costretto ad assentarsi) prestandosi lui stesso ad accompagnare i bimbi a scuola.

L’articolo su Libertà