Sarmato, dal 16 novembre parte il nuovo sistema di raccolta dei rifiuti

Sarmato si prepara al nuovo sistema di raccolta dei rifiuti, pronto a scattare dal 16 novembre prossimo e che prevederà un periodo di utilizzo senza modifiche sulla tariffazione. A partire da lunedì prossimo, 26 ottobre, gli operatori di Iren si recheranno presso il domicilio degli abitanti del paese per consegnare i nuovi contenitori grigi e il materiale informativo (opuscolo, calendario e “rifiutologo”). Gli informatori spiegheranno i dettagli relativi al nuovo metodo di raccolta, che riguarda esclusivamente il rifiuto indifferenziato, e saranno identificabili tramite tesserino nominativo che i cittadini potranno verificare, in caso di dubbi, telefonando al servizio Customer Care Iren 800 212607.

Questo passaggio viene attuato per rispondere agli indirizzi indicati dalla Regione Emilia Romagna e in linea con le attuali normative, finalizzate a migliorare la quantità e la qualità della differenziata: i Comuni dell’Emilia-Romagna devono avviare entro l’anno 2020 il nuovo sistema di raccolta puntuale che calcola l’imposta anche in base alla reale quantità di rifiuti prodotti da ciascun cittadino.

Il sistema permette di raggiungere risultati ambientali significativi, contribuendo a ridurre la produzione di rifiuti indifferenziati grazie all’impegno dei cittadini. Ciascuna utenza viene associata ad un bidoncino grigio dotato di microchip di riconoscimento, che Iren utilizzerà per leggere e conteggiare ogni singolo ritiro. Per ciascuna utenza è previsto un numero di ritiri annuale compreso nella tariffa: applicando un principio di equità della stessa legge, gli eventuali costi aggiuntivi in caso di sforamenti saranno calcolati sulla singola utenza responsabile e non suddivisi su tutti i cittadini.

Un’altra trasformazione che verrà messa in campo è la raccolta in un unico contenitore degli imballaggi in Plastica con il Barattolame (alluminio e metalli) per allineare questa modalità di raccolta a tutta la provincia di Piacenza. Il contenitore utilizzato per plastica e barattolame sarà indicato con specifico adesivo e vi potranno essere conferiti: piatti e bicchieri in plastica, bottiglie di plastica per bevande, flaconi dei prodotti per l’igiene personale e la pulizia della casa, borsine di plastica, pellicola per alimenti, tappi in plastica, vaschette in plastica o polistirolo per alimenti, lattine per le bevande e per l’olio, scatolette, tappi a vite e a corona, vaschette in alluminio per alimenti. Non andranno invece conferiti: giocattoli, posate in plastica, custodie per cd e dvd, imballaggi o contenitori pieni o molto sporchi (ad esempio il vasetto pieno di yogurt).

A Sarmato il programma prevede inoltre l’apertura temporanea di un punto Iren Ambiente dedicato ai cittadini, si troverà presso la saletta “ex vigili” nel centro polifunzionale “Umberto I” in piazza Roma e sarà aperto dal 2 al 21 novembre il martedì, venerdì e sabato dalle 08.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00.

“Abbiamo voluto lavorare insieme ad Iren – spiega il sindaco Claudia Ferrari – per portare avanti quanto previsto prima del lockdown, per avviare il percorso di passaggio alla tariffazione puntuale, che consentirà alla nostra comunità di produrre sempre meno rifiuti indifferenziati. Il passaggio – ha proseguito il primo cittadino – sarà così graduale e permetterà a tutti i sarmatesi di abituarsi alla nuova modalità di raccolta prima del cambio di tariffazione. Il punto Ambiente che abbiamo richiesto sarà operativo e permetterà di chiarire eventuali dubbi”.