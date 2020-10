Al via l’anno accademico di Infermieristica, matricole a quota 95

Debutto ufficiale a Piacenza, nella mattinata di martedì 27 ottobre, per le nuove matricole del corso di Laurea in Infermieristica. Al Collegio Morigi di via Taverna erano presenti una cinquantina di studenti del primo anno, che hanno iniziato il loro percorso di studi nella sede locale che fa capo all’Università di Parma. A fare gli onori di casa, oltre al direttore delle Attività didattiche professionalizzanti Cinzia Merlini, erano presenti il direttore assistenziale Ausl Mirella Gubbelini e tutti i tutor.

L’anno accademico piacentino si apre con un’importante novità: le matricole aumentano da 80 a 95. Come anche per gli studenti del 2° e 3° anno (complessivamente 140 ragazzi), le lezioni sono state organizzate con un sistema “misto”. Parte degli studenti può assistere in presenza, gli altri seguono da casa, collegati on line attraverso una piattaforma dedicata. Questa organizzazione, predisposta dall’ateneo, funziona a rotazione, su prenotazione, per consentire ai ragazzi di fruire della formazione in tutta sicurezza e nel rispetto dei disciplinari Covid.

Durante la prima lezione di stamattina, le matricole hanno potuto ascoltare le testimonianze dirette dei colleghi più “anziani” del secondo e terzo anno, che hanno mostrato loro alcune delle attività svolte durante il loro percorso di studi con l’ausilio di video, e hanno conosciuto i tutor dedicati al 1° anno: Maurizio Beretta, Giovanna Casella e Rosaria Sanfratello.