Corso di Infermieristica: si riparte in presenza, boom di matricole

Gli studenti del corso di Studi in Infermieristica dell’Università di Parma tornano sui banchi di scuola. Nella sede formativa di Piacenza stamattina, 4 ottobre, è iniziato il primo semestre del nuovo anno accademico, con la ripresa dell’attività didattica totalmente in presenza. Le lezioni sono cominciate per gli studenti del secondo e terzo anno, che complessivamente sono 150. Per partecipare alle attività in aula, i futuri infermieri devono utilizzare un’apposita app e prenotare il proprio posto al Collegio Morigi di via Taverna, dove ha sede il corso di studi universitario. L’anno accademico si apre con un’altra importante novità: l’aumento del numero delle matricole, che passano da 80 a 105. Per far posto al nuovo contingente di studenti, sono state allestite tre aule con un maggior capienza, tutte superiori ai cento posti. Le matricole faranno il loro esordio a Piacenza solo nelle prossime settimane: dopo una lezione “zero”, introduttiva, a Parma, inizieranno il loro percorso in via Taverna il 26 ottobre.

