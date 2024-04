Emozioni e giuramento: laurea primaverile per diciannove nuovi infermieri

Grandi emozioni, nei giorni scorsi nella sede piacentina del Corso di studi in Infermieristica dell’Università di Parma, dove si sono svolte le lauree primaverili per 19 nuovi infermieri.

La modalità è stata finalmente in presenza, senza più nessuna limitazione legata alla pandemia da Covid19 e questo ha permesso a tutti i neo dottori di poter condividere con i propri cari un passaggio importante del percorso di formazione.

STUDI ED ERASMUS

La sessione è stata caratterizzata da un 110 e lode e da diverse votazioni alte superiori a 100. I candidati hanno presentato studi qualitativi, quantitativi e mixed method (con più di un metodo di raccolta dati o ricerca) su argomenti di stretta pertinenza infermieristica e di grande utilità anche per l’Azienda. È stato presentato anche un interessante progetto riguardante l’esperienza di uno studente che ha trascorso un periodo in Erasmus in Tanzania.

LA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE

Per dare sempre più valenza alla disciplina infermieristica, caratterizzante del percorso formativo, la commissione valutatrice è composta prevalentemente da docenti infermieri: oltre al direttore didattico, Cinzia Merlini, erano infatti presenti i tutor didattici Maurizio Beretta, Giovanna Casella, Pierangela Pompini Pierangela, Daniela Opizzi, Sara Posla, Nunzia Montesanto, Federico Cortese e Chiara Canini.

LA PROCLAMAZIONE E IL GIURAMENTO

Non sono mancate gioia ed emozioni, soprattutto durante la proclamazione, che è sempre un momento molto toccante e ricco di commozione. Al termine di ogni sessione è stato letto il giuramento di Florence Nightingale, pioniera della professione infermieristica, con l’augurio ai neo laureati di una vita professionale proficua, ricca di competenze sempre in crescita e di traguardi ambiziosi, ma sempre al servizio delle persone fragili e bisognose.