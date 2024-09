Corso di Infermieristica, test di ingresso il 5 settembre: a Piacenza 120 posti

Sono 939 le domande ricevute dall’università di Parma per i 12 corsi di laurea delle Professioni sanitarie, tra cui la facoltà di Infermieristica che conta 120 posti a Piacenza, suddivisi in 115 per studenti comunitari e cinque per extracomunitari. Nella nostra città, la sede si trova nel Collegio Morigi di via Taverna.

La prova di ammissione per l’accesso ai corsi di laurea si terrà il 5 settembre alle 11 nel Plesso Moruzzi (via Gramsci) e nel Plesso biotecnologico integrato (via Volturno) a Parma. Candidate e candidati sono convocati alle 8.

Oltre a Infermieristica, gli altri corsi sono Dental Hygiene, Educazione professionale, Fisioterapia, Infermieristica, Logopedia, Ortottica e assistenza oftalmologica, Ostetricia, Tecniche audioprotesiche, Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, Tecniche di laboratorio biomedico, Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia, Terapia della neuro e psicomotricità nell’età evolutiva. A questi va aggiunto il corso interateneo in “Assistenza sanitaria” con sede amministrativa all’Università di Modena e Reggio Emilia.