Bonaccini: “Pronto a provvedimenti sui centri commerciali se Patrizia Barbieri li chiede”

“Ho dato alla presidente della Provincia di Piacenza Patrizia Barbieri la mia disponibilità ad assumere eventuali provvedimenti sui centri commerciali, qualora venga avanzata dal territorio questa proposta”.

Lo ha detto, parlando in consiglio regionale, il presidente dell’Emilia-Romagna Stefano Bonaccini.

In fase di stesura del Dpcm, ricorda Bonaccini, il tema dei centri commerciali era stata posta all’attenzione del governo, perché,”in autunno vi si riversa un’enorme quantità di persone che, anche volendo, faticano ad adottare il distanziamento. Il mio timore era e rimane quello che, a fronte di un provvedimento di chiusura già varato dalla Lombardia, possano riversarsi nei territori di confine cittadini dei comuni lombardi, sovraccaricando ulteriormente questi centri. Analoga preoccupazione è stata espressa dagli amministratori locali piacentini, non essendo prevista alcuna norma che limiti gli spostamenti tra territori”.

Bonaccini ha poi aggiunto: “Riunirò presto associazioni ed enti locali per concordare insieme misure di sostegno alle quali destinare subito 10 milioni, poi vedremo cos’altro aggiungere. Risorse destinate a pubblici esercizi, palestre, piscine, terzo settore, discoteche e locali da ballo, cultura, alle società sportive dilettantistiche: non rimarremo inerti”, ha spiegato riferendosi ai provvedimenti anti-contagio del decreto governativo che ha colpito soprattutto queste categorie.