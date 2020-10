Che Classe!, grande successo e cambio al vertice. La nuova classifica

Nuova classifica oggi tra le pagine del quotidiano Libertà e sul sito www.liberta.it: in pochi giorni il podio della graduatoria è cambiato, e altrettanto potrà succedere nei prossimi giorni, visto l’entusiasmo con cui gli utenti si stanno impegnando nelle votazioni, sempre più numerose.

Ricordiamo che per votare è necessario cliccare sul banner nella home di Libertà, registrarsi e poi scegliere la propria classe preferita: per ogni utente, un solo voto al giorno da elargire ai concorrenti. Qui trovate anche il regolamento completo del gioco.

Continua fino a sabato 31 ottobre compreso la possibilità di accrescere ogni voto di 3 punti grazie al codice bonus Biffi (da richiedere presso la Galleria Biffi Arte di via Chiapponi e presso Biffi Gusto a San Rocco al Porto) e di 50 punti ogni due settimane per le classi che invieranno gli elaborati relativi al tema proposto (fino a sabato “Qual è il tuo film o cartone preferito?”).

CHE CLASSE Classifica 28 ottobre