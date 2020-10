Infortunio sul lavoro ad Alseno, operaio in gravi condizioni: arriva l’elisoccorso

Grave infortunio sul lavoro oggi, giovedì 29 ottobre, ad Alseno: all’interno di una ditta che commercia materiale edile, un operaio, per cause da accertare, è stato colpito da un grosso peso d’acciaio al capo, rimanendo gravemente ferito. E’ accaduto poco dopo le 8. Le sue condizioni sono piuttosto gravi e per questo dalla centrale operativa del 118 di Parma è stato disposto l’invio sul posto del servizio di elisoccorso. Medici e infermieri, giunti anche da Roveleto, sono intervenuti per stabilizzare lo sfortunato lavoratore 41enne che, subito dopo, è stato caricato sul velivolo e trasportato all’ospedale di Parma. Le sue condizioni sono giudicate molto serie, ma non sarebbe fortunatamente in pericolo di vita.

