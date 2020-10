Nuovo ospedale di Piacenza, Donini: “Costo di almeno 230 milioni”. Pronto nel 2027

Il 2021 sarà l’anno della gara di progettazione del nuovo ospedale di Piacenza, poi diciotto mesi per la stesura del documento tecnico e altri nove per l’avvio della costruzione. “I lavori dureranno tre anni”, arrivando – con un rapido calcolo – all’inaugurazione almeno nel 2027. E il costo complessivo sarà ben superiore rispetto a quanto preventivato in passato: “Almeno 230 milioni di euro”. Così oggi pomeriggio (29 ottobre) l’assessore regionale alla salute Raffaele Donini, collegato in webcam con il consiglio comunale di Piacenza, ha fatto il punto sulla sanità piacentina post-Covid, a partire proprio dalle tempistiche del mega-cantiere previsto alla Farnesiana.

“Di fronte a questa seconda ondata di pandemia, particolarmente violenta – ha premesso Donini – il sistema sanitario sta dimostrando una tenuta eroica. Nei prossimi anni bisognerà investire su risorse umane, dispositivi tecnologici e strutture territoriali. Ciò che si farà con il nuovo ospedale di Piacenza, con una progettazione all’avanguardia d’esempio per l’intera Europa”.

“PROBLEMI NELL’ATTUALE OSPEDALE” – Bene il nuovo ospedale di Piacenza, certo. Ma nell’attuale polichirurgico di via Taverna ci sono problemi urgenti: “Si vive una forte carenza di spazi – ha spiegato Luca Baldino, direttore generale dell’Ausl -, complicata ancora di più dall’emergenza Covid”.

LA PROTESTA – Presenti fuori dalla sala consigliare anche gli attivisti del Coordinamento per la salute piacentina, che hanno distribuito i propri volantini agli esponenti politici di palazzo Mercanti: “Nel Piacentino le liste d’attesa sono bloccate e i medici di base si trovano nel caos – interviene la referente Silvia Brega – la costruzione del nuovo ospedale non è una soluzione immediata e non risolve in alcun modo i problemi quotidiani vissuti nella nostra provincia. La medicina territoriale e i presidi ospedalieri periferici vengono prima”.