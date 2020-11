Verso il nuovo Dpcm, Barbieri: “Serve una strategia più unitaria ed efficace”

In attesa del decreto

“Una regia più unitaria ed efficace”. La chiede il sindaco di Piacenza Patrizia Barbieri in attesa del nuovo decreto anti-Covid del governo Conte. “L’auspicio è che le ulteriori misure restrittive siano coerenti, fattore che purtroppo è mancato in alcune fasi precedenti. È importante – sottolinea il primo cittadino – che ci siano regole chiare, nell’ottica di una strategia unitaria. Perché, se si sceglie di chiudere un territorio, si deve anche pensare a cosa accade al confine pochi chilometri più in là”, conclude Barbieri, riferendosi alla stretta vicinanza tra Piacenza e la Lombardia.