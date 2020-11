Ennesimo incendio nell’ex mercato ortofrutticolo: tre roghi in contemporanea

Dopo il rogo di ieri sera, anche oggi, mercoledì 4 novembre, un triplo incendio è divampato all’interno dell’ex mercato ortofrutticolo di via Colombo. Un’area che è meta di senzatetto e che ancora una volta diventa teatro di pericolosi incendi: anche stasera fortunatamente non si sono registrati feriti o intossicati, ma è stato necessario un massiccio intervento dei vigili del fuoco accorsi sul posto con grande tempestività per soffocare le fiamme divampate in tre diversi fabbricati della struttura. Ancora da chiarire le reali cause del rogo.

