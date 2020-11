In una settimana più di 2mila controlli anti-Covid: multati 37 cittadini e otto esercizi commerciali

Trentasette cittadini sanzionati e otto multe elevate ad esercizi commerciali per violazione delle norme anti-Covid. E’ il bilancio dell’ultima settimana di controlli attuati dalle forze dell’ordine a Piacenza città: dal 26 ottobre al 1° novembre sono 1.730 le persone controllate e 344 le attività commerciali e i locali ispezionati.

Servizi sul territorio garantiti da 536 pattuglie per un totale di 1.024 uomini “in campo”.

Rispetto alla settimana dal 12 al 18 ottobre, i controlli hanno fatto registrare un incremento dei servizi disposti, rispettivamente del 43,83% e del 3% con riferimento alla settimana dal 19 al 25 ottobre. L’attività di controllo, che non si è mai interrotta fin dallo scorso mese di marzo, ha interessato le aree della città individuate d’intesa con l’amministrazione comunale di Piacenza e, segnatamente, le zone del centro cittadino (Pubblico passeggio, galleria del Coin, portici di Piazza Cavalli e Palazzo Gotico, i giardini di Piazza Cittadella, via XX settembre e Corso Vittorio Emanuele), oltre alla zona di via Roma.

I dati emersi dai recenti controlli sono stati analizzati nel corso della seduta odierna del comitato provinciale di ordine e sicurezza pubblica, alla presenza del prefetto Daniela Lupo e dei vertici delle forze dell’ordine. Nell’occasione, il Comune ha sottolineato come l’attenzione all’attività di controllo e rispetto delle misure anti-Covid, nell’ambito di quanto deciso nelle precedenti riunioni, abbia portato a disporre 149 servizi con l’utilizzo di 160 pattuglie effettuando 272 controlli, di cui 220 nell’ambito della verifica del rispetto della normativa per la riduzione del rischio sanitario in atto. I dispositivi adottati restano improntati alla massima flessibilità e sono stati definiti anche con unità a piedi. Resta comunque l’impiego del reparto prevenzione crimine tre o quattro volte a settimana, a supporto delle forze dell’ordine, oltre all’utilizzo di altre quattro pattuglie dedicate che nei giorni di venerdì e sabato sera monitoreranno gli assembramenti (tre Radiomobili dei carabinieri per la prefettura di Piacenza, mentre su Piacenza città ci saranno le volanti della polizia di Stato), nonché controlli preventivi nei centri commerciali e alla stazione ferroviaria di Piacenza.

Dal 10 marzo, complessivamente, a livello provinciale, sono state sottoposte a controlli 96.142 persone e 4.652 attività e/o esercizi commerciali. Anche in considerazione della delicatezza dell’attuale contesto, nonché delle nuove misure restrittive dettate dal Dpcm, per i prossimi giorni è stato convocato un tavolo di monitoraggio con le istituzioni competenti, le associazioni di categoria e gli istituti di credito per un aggiornamento sulla situazione provinciale, anche con riguardo all’accesso al credito e a particolari criticità relative all’erogazione di eventuali finanziamenti.