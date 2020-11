Ogni sabato aiuti a 80 famiglie. “Con la pensione minima non arrivo a fine mese”

“Ho una pensione minima, faccio fatica ad arrivare a fine mese e grazie a queste donazioni ho un po’ di sollievo”: a parlare è un pensionato che il sabato si rivolge ai frati di Santa Maria di Campagna per ricevere i viveri donati a chi è in difficoltà. Il pensionato si è presentato con una borsa che i volontari hanno riempito di frutta, verdura e altri alimenti. Sono circa 80 le persone che ogni sabato mattina si mettono in coda per ricevere i prodotti.

Questa mattina, sabato 7 novembre, al convento c’erano anche i rappresentanti dell’associazione Friends for Life, un sodalizio nato nel marzo scorso dal calcio dilettantistico e che si è già contraddistinto per varie iniziative di solidarietà.

A padre Secondo Ballandi, superiore di Santa Maria di Campagna sono stati consegnati 80 buoni da 25 euro per l’acquisto di alimenti presso un supermercato cittadino.

“Siamo contenti di fornire il nostro contribuito per aiutare chi è in difficoltà” ha dichiarato Massimo Mazza, ideatore di Friends for Life. Alla consegna era presente anche il giornalista sportivo Marco Villaggi.

“E’una giornata fortunata per i nostri ospiti – ha commentato padre Secondo Ballandi -, grazie a questi buoni, le persone potranno acquistare altri alimenti che noi non riusciamo a fornire”.