La statua di Santa Maria di Campagna in processione per invocare il dono della pace

In due giorni altrettante celebrazioni dedicate alle statue della Madonna di Campagna e di Gesù Bambino per chiedere la pace in un tempo di grandi conflitti.

Giovedì 16 maggio alle ore 20.30 è in programma da piazza Cavalli la processione con la statua di Santa Maria di Campagna verso il santuario di piazzale Crociate. Presiede la celebrazione il vicario generale don Giuseppe Basini.

La storia

“Si rivivrà quanto accaduto 70 anni fa, il 16 maggio 1954 – rendono noto dalla Diocesi di piacenza e Bobbio -. Le statue della Madonna di Campagna e di Gesù Bambino vennero incoronate su mandato di Pio XII dal cardinal Francesco Borgoncini Duca in un’affollatissima basilica di piazzale Crociate”.

Le precedenti corone, che il vescovo Rangoni nel 1602 aveva collocato sulle statue, erano state sottratte da Napoleone. Nel 1954 si voleva riparare al gesto sacrilego proclamando Maria Regina della città. L’occasione fu data dall’Anno mariano, indetto da Pio XII l’8 dicembre 1953. L’arcivescovo Malchiodi pronunciò l’atto di consacrazione a Maria a nome dei piacentini.

“Il gesto di porre le corone sul capo di Maria e di Gesù Bambino – precisa don Basini – ci ricorda che il vero potere è quello del servizio e ci invita a credere nella forza dell’amore. Per questo pregheremo affidandoci a Maria invocando il dono della pace nel mondo e per poter divenire noi stessi costruttori di pace”.

Consigli di Comunità pastorale

Venerdì 17 maggio alle ore 20.45, a pochi giorni dalla Pentecoste, in Cattedrale è in programma la messa indirizzata in particolare ai Consigli di Comunità Pastorale, associazioni, gruppi, movimenti e comunità della diocesi. Si pregherà per la pace nel delicato contesto internazionale attuale. Presiede la celebrazione il vescovo monsignore Adriano Cevolotto.