Santa Maria di Campagna, schermo per canti e letture. “Favorisce la partecipazione”

Nella basilica di Santa Maria di Campagna, nel periodo natalizio, ha debuttato uno schermo sull’altare dal quale i fedeli possono seguire la liturgia. Una nuova modalità di partecipazione alla celebrazione religiosa approdata anche nel Piacentino grazie all’idea di padre Adriano Busatto, rettore della basilica. Il frate in passato aveva promosso l’iniziativa nella parrocchia di Isola Verde di Chioggia. “E’ un modo per favorire la partecipazione dei fedeli alla liturgia” – spiega il rettore –. Inoltre, si tratta di una scelta ecologica per evitare lo spreco di carta”. Il televisore è di proprietà della Banca di Piacenza che ne ha concesso l’uso alla basilica per questa finalità che i fedeli hanno apprezzato.

IL SERVIZIO DI NICOLETTA MARENGHI