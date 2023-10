Santa Maria di Campagna, borse viveri sospese per un mese. Mugugni tra i volontari

Distribuzione viveri ai poveri sospesa per un mese, nuovo responsabile dei volontari, quattro persone con disabilità (da tempo al servizio del convento) congedate.

E tutto a soli 15 giorni dalla partenza del vecchio rettore e guardiano padre Secondo Ballati, trasferito a Rimini.

La rivoluzione è in corso nel convento francescano di piazzale delle Crociate affidato totalmente, dopo appunto la partenza di padre Ballati, al veneto padre Adriano Busatto.

“È vero che ognuno si sceglie i suoi uomini di fiducia ma non capiamo perché questa fretta, soprattutto quando i servizi del convento funzionano bene e i magazzini sono organizzati anche per gli anni a venire”, si domanda un volontario amareggiato che chiede di mantenere l’anonimato.

L’ARTICOLO DI FEDERICO FRIGHI SU LIBERTÀ’