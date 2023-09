Il saluto a padre Ballati: “Ricordate, Santa Maria di Campagna è dei piacentini”

Santa Maria di Campagna era gremita di piacentini ieri mattina per la messa di commiato di padre Secondo Ballati. Dopo 14 anni da rettore e guardiano di Santa Maria di Campagna il trasferimento, deciso dai superiori, a Villa Verucchio, storico convento nel Riminese che conserva ancora un cipresso piantato da san Francesco in persona. Padre Ballati, prima di lasciare spazio alla fase degli abbracci, ha ringraziato chi lo ha aiutato in basilica. Dai cantori della corale ai volontari che distribuiscono le borse settimanali, alle famiglie bisognose, fino “all’avvocato Sforza”. L’assemblea ha applaudito e il francescano si è soffermato qualche secondo a ricordare la figura di Corrado Sforza Fogliani come persona innamorata della piacentinità e della basilica di Santa Maria di Campagna che della piacentinità è lo scrigno. Padre Ballati, che è di Pavullo nel Frignano (nel Modenese), in questi 14 anni lo ha capito bene. Altri meno. Lo ammette lo stesso frate che conclude con un “vi porto tutti nel mio cuore” e con un “ricordatevi sempre, questa basilica è dei piacentini”.

L’ARTICOLO DI FEDERICO FRIGHI SU LIBERTA’