L’ex casa dei francescani sarà un condominio sociale per persone in difficoltà

Era nell’aria ma si attendeva l’inizio dei lavori per ufficializzarlo. L’ex casa per ferie francescana “Il chiostro”, al primo piano del convento di piazzale delle Crociate a Piacenza, diventerà una sorta di “condominio sociale” e rappresenterà l’opera segno piacentina del Giubileo della speranza.

A renderlo noto è il vescovo Adriano Cevolotto in una intervista rilasciata a Telelibertà, a margine della trasmissione “Nel mirino”.

“Uno dei segni che vorremmo lasciare, direi anche il più significativo – annuncia Cevolotto – è la struttura di co-housing sociale che abbiamo pensato di realizzare nel convento di Santa Maria di Campagna, una realtà che doveva essere recuperata da alcune criticità e assieme alla Caritas diocesana e ai frati francescani abbiamo immaginato possa diventare un luogo dove non andiamo a ricoverare qualcuno ma andiamo a sfidare le leggi della convivenza”.

Dimostrando che è possibile far convivere soggetti che si trovano in situazioni di disagio con una famiglia, studenti, persone che magari hanno un lavoro so-lo precario. « Pensiamo che sia possibile – è convinto il vescovo -, in un contesto del genere, dare a tutti la possibilità di esprimersi. Questo può essere veramente un grande messaggio di speranza: una convivenza che è capace di integrare ogni forma di umanità, anche quelle magari più fragili, più deboli”.

L’ARTICOLO DI FEDERICO FRIGHI SU LIBERTÀ