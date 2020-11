Corteo non autorizzato durante la manifestazione: indagate tre persone

Tre persone sono state indagate dalla polizia in seguito alla manifestazione di martedì 3 novembre a sostegno dei gestori di esercizi pubblici contrari ad alcune disposizione contenute nel dpcm del 24 ottobre. In particolare, dopo una prima fase in cui i partecipanti all’evento hanno inneggiato slogan ed esposto striscioni di protesta nei confronti delle restrizioni imposte dal Governo, rispettando le prescrizioni dettate dalla normativa che prevede la staticità delle manifestazioni, in una seconda fase, alcuni manifestanti hanno dato vita ad un corteo che ha raggiunto piazza Cavalli, percorrendo il Facsal, via Santa Franca e via Sant’Antonino.

In quella occasione, nonostante gli avvertimenti delle forze dell’ordine, alcune persone hanno dato vita a un corteo che ha raggiunto Piazza Cavalli. A quel punto la polizia ha indagato a piede libero tre persone (italiane dai venticinque ai sessanta anni), identificate come promotori del corteo grazie alle riprese realizzate dagli operatori della Polizia Scientifica.

I tre manifestanti dovranno rispondere dei reati di “inosservanza dei provvedimenti dati dall’Autorità” e “inosservanza delle prescrizioni” imposte dal testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.