Ruba un’auto con targa svizzera a Gazzola: identificato e denunciato

Aveva rubato un’auto con targa svizzera a Gazzola nel luglio scorso, ma è stato identificato e denunciato.

I carabinieri dell’ Aliquota Operativa del Radiomobile di Bobbio, insieme ai colleghi della Stazione di Agazzano, al termine delle indagini scaturite dalla denuncia di furto, hanno individuato e denunciato per furto aggravato un 36enne nato in Albania, domiciliato a Castelvetro, con precedenti di polizia. La denuncia era stata presentata alla Stazione Carabinieri di Agazzano dal proprietario, un 51enne residente in Svizzera ma domiciliato a Gazzola. Con l’ausilio di attività tecniche e la visione di alcuni video di sorveglianza i carabinieri di Bobbio ed Agazzano sono riusciti a identificare l’autore del furto e a denunciarlo alla Procura della Repubblica di Piacenza.

© Copyright 2020 Editoriale Libertà