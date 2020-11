In arrivo tre nuove Zone 30: Infrangibile, Belvedere, Stadio

Tre nuove zone 30 sono in arrivo in città, come previsto dagli indirizzi del Pums: nelle strade del Belvedere comprese tra via Veneto, via Genova, via XXIV Maggio e via Cella; nel comparto dell’Infrangibile delimitato dal perimetro via Cella, via Raffalda, via XXIV Maggio e via Emilia Pavese; nell’area circostante lo stadio Garilli, compresa tra le vie Gorra, Martiri della Resistenza, Boselli e Corso Europa.

“Come previsto dagli atti di indirizzo del Pums – sottolinea l’assessore alla Mobilità Paolo Mancioppi – stiamo progressivamente attuando le sette zone di tutela della sicurezza pedonale e viabilistica già mappate, con l’obiettivo di ridurre il traffico veicolare e contenere la velocità dei mezzi per contribuire a un significativo miglioramento della qualità urbana. Alla zona 30 istituita circa un mese fa alla Besurica seguono ora questi nuovi interventi, che proseguiranno nel corso delle settimane coinvolgendo altri quartieri residenziali: il comparto urbano tra le vie Dante, IV Novembre e Manfredi, quello delimitato dalle vie Genova, Gadolini e Manfredi, nonché l’area compresa tra le vie Veneto, Manfredi, Boselli e Martiri della Resistenza”.

Se le arterie di grande scorrimento restano escluse dalle limitazioni, il divieto di superare i 30 km orari entra in vigore nelle vie interne e residenziali, dove l’impatto del traffico può essere notevolmente ridotto dall’adozione di misure di contenimento.

QUARTIERE INFRANGIBILE – All’Infrangibile, il provvedimento riguarda le vie Sarmato, Voghera, Casteggio, Stradella, Mazza, Gasparini, Concesi, Danelli, Broni, Casteggio, Asti, Alessandria, Serravalle Libara, Pizzi, Monte Penice, Pisaroni, Gasparini, Tortona, Pavia, Montebello, Castellana, Locati, Appiani, Cerati, Agnelli, Schiavi e il ramo di via XXIV Maggio compreso tra la direttrice principale e l’intersezione con via Agnelli. Rientreranno nella zona 30 anche le vie di nuova istituzione, non ancora denominate, nell’ambito della riqualificazione della ex Manifattura Tabacchi.

QUARTIERE STADIO – Nel quartiere dello Stadio, il limite dei 30 km orari si applica alle vie Cattaneo, Lupi, Cortinovis, Motti, Corvi, Trivioli, Feliziani, Quadrelli, Pallastrelli, Buozzi, Labò, Canzi, Lanfranco, Silva, Sbolli, Zanetti, Merosi, Pacchiotti, Perreau, Bagarotti, Procaccini, Gorra, Govoni e nel tratto di via Rigolli compreso tra via Bagarotti e corso Europa.

QUARTIERE BELVEDERE – In zona Belvedere, infine, non si potranno superare i 30 km orari nelle vie Vitali, Buzzetti, Campesio, Emmanueli, Amaldi, Arrigoni, Burali, Bellotti, Freschi, Varazzani, Da Saliceto, Perletti, Armelonghi, Castagna, Casella, Bozzini, Ferrari, Maruffi, Bardetti, Morigi, Coppellotti, Zanella, Toscanini, Puccini, Perosi, Mascagni, Bozzini, Cristalli, De Balestrini, Rapaccioli, Zandonai e Cilea.