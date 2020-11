Vaccino antinfluenzale, assalto alle farmacie: 600 dosi distribuite in un solo giorno

“È stata una partenza con il botto”. Così Roberto Laneri, presidente di Federfarma Piacenza, definisce così l’avvio della distribuzione del vaccino antinfluenzale per conto dell’Ausl, da ieri reperibile anche nelle farmacie dell’Emilia Romagna.

Il Fluarix, vaccino tetravalente, è stato distribuito per la popolazione che ha dai 6 ai 59 anni e che non presenta patologie croniche, il suo costo è di 11,50 euro. Le richieste sono arrivate alle farmacie già di primo mattino e a metà giornata sono state dispensate in città e provincia circa 600 dosi di vaccino delle 2.900 di cui si ha la disponibilità.

Un numero che non copre il fabbisogno. “Se dividiamo le 2.900 dosi di vaccini a disposizione per il numero delle farmacie del territorio – dice Laneri – troviamo che ognuna ne ha in media 27, numero che non potrà rispondere alle richieste che riceveremo: è giusto sapere che saranno soddisfatte seguendo l’ordine cronologico, come da indicazioni dell’Ausl”.

