Ci prova anche Zerba, il prossimo consiglio comunale sarà online

È il Comune più piccolo della regione, è il Comune più vecchio d’Italia, è il Comune “Isola tra i monti”. Questa volta però fa lezione a tutti gli altri. Zerba – due abitanti per chilometro quadrato, in una terra di confine dove volano le aquile – manda in scena il consiglio comunale online, il 28 novembre alle ore 17, sulla piattaforma telematica Lifesize. Il tutto nonostante i problemi della tecnologia in montagna e le connessioni a singhiozzo. Il test sarà decisivo, per capire se davvero anche nell’ultimo angolo di mondo (ultimo solo geograficamente, ovviamente, non per importanza) ci si possa collegare insieme tramite Internet e parlare, confrontarsi, farsi anche seguire eventualmente dai cittadini.

