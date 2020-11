Super software per i medici di famiglia. Pagani: “Più efficacia nell’attività di tracciamento”

Medici di famiglia primo argine al Covid grazie a un super software. Si chiama “Igea”, è un programma per computer creato dal servizio informatico dell’Ausl di Piacenza e per il presidente dell’Ordine dei medici, Augusto Pagani, sta rivoluzionando l’approccio alle cure pre-ospedaliere. Il nuovo sistema consente infatti ai medici di famiglia di attivare in tempo reale sia le Usca (i team sanitari che seguono i pazienti nelle loro abitazioni) che i tracciamenti.

“La situazione attuale rispetto alla prima fase della pandemia è completamente differente – spiega Pagani -. Ora i medici di medicina generale sono messi nelle condizioni di poter fare più efficacemente la loro primaria attività nell’ambito della pandemia”.

