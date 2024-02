“Dedizione per 42 anni”: a Castelvetro gli ex pazienti ringraziano il medico Giarola

“Di ognuno di noi conosci la storia e ti sei interessato non solo per questioni di salute, entrando a volte in punta di piedi nelle vicende e facendoti davvero prossimo nei momenti difficili, dimostrando la concretezza della fede. Ti auguriamo di continuare a fare la differenza nei tuoi prossimi progetti così come l’hai fatta da medico per la nostra comunità, di continuare a portare il tuo modo di esserci nella prossimità delle relazioni personali”. Così le famiglie di San Giuliano, frazione del comune di Castelvetro, hanno ringraziato il medico di famiglia Enrico Giarola, in pensione dal 1 febbraio.

I suoi ex pazienti lo hanno celebrato ieri l’altro, domenica, in oratorio, consegnandoli una targa e una pipa, quali doni di gratitudine per il servizio svolto “con dedizione e cura” per 42 anni. Al momento di festa hanno partecipato anche il parroco don Maurizio Chiesa, la sindaca Silvia Granata e gli amministratori locali.