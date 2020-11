Alpini piacentini in lutto: il Covid si è portato via Giancarlo Carini

Ampio cordoglio in tutta la Valnure e nel mondo delle penne nere per la scomparsa di Gian Carlo Carini, capogruppo degli alpini di Bettola dal 1984 e consigliere sezionale Ana per l’Alta Valnure. E’ spirato all’ospedale di Piacenza sopraffatto dal Covid, a 77 anni. Domani, lunedì, alle 20.30 sarà recitato il rosario nel santuario in piazza Colombo; il funerale è previsto nella giornata di martedì.

