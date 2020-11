Donini: “Il ritorno a zona gialla è possibile ma vietato abbassare la guardia”

Non è un’ipotesi campata per aria ma serviranno dati che lo possano confermare per tutto il corso della prossima settimana. Si tratta del ritorno alla classificazione di “zona gialla” del territorio regionale e ovviamente di Piacenza, ora “arancione”.

Lo ha confermato nel corso di una intervista pubblicata oggi sul quotidiano Libertà, Raffaele Donini.

“L’indice RT è a quota 1,14 e deve scendere sotto a 1, ma è il dato che più ci conforta – ha detto l’assessore regionale alla Sanità- ma è altrettanto vero che non è assolutamente possibile pensare di abbassare minimamente la guardia in un momento così delicato”.

