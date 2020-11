Che classe!, continua il percorso delle classi piacentine

Siamo ormai ben oltre la metà del viaggio che porterà al “gran finale” di Che Classe”: c’è tempo infatti fino al 9 dicembre per poter votare e portare più il alto possibile la propria classe preferita, votando ogni giorno attraverso il banner dedicato nella home di www.liberta.it.

Oggi una nuova classifica continua a farvi sognare: i premi finali andranno alle 138 classi che avranno guadagnato i punteggi più alti.

Potete incrementare il vostro bottino di punti anche utilizzando il codice Bonus Biffi, affisso alle vetrine della Galleria Biffi Arte in via Chiapponi, che aumenterà di 3 punti ogni vostro voto, oppure inviando gli elaborati sul tema in corso (fino al 28 novembre, il tema è “Dovremmo vincere perché…”): per ogni elaborati, 5 punti in palio, fino ad un massimo di 50 punti ogni due settimane!

LA CLASSIFICA