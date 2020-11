Arrivano 39 colonnine per la ricarica delle auto elettriche: ecco dove

Si stanno diffondendo sempre di più, anche sul territorio piacentino, le auto elettriche. Aumentano di conseguenza le colonnine per la ricarica. Saranno 39 quelle che verranno installate in città, a Piacenza, a partire già dai prossimi giorni dopo l’approvazione del progetto definitivo, messo a punto dalla ditta Be Charge, che contiene le indicazioni non solo sulle caratteristiche tecniche della rete, ma anche sulla dislocazione e i tempi di realizzazione.

“La mobilità elettrica – commenta l’assessore all’Ambiente e Mobilità, Paolo Mancioppi – è un ulteriore tassello nel più ampio quadro di azioni e progetti che come amministrazione stiamo sostenendo per indirizzarci sempre più verso una mobilità sostenibile in città, e si aggiunge alla progressiva sostituzione dei mezzi più inquinanti del trasporto pubblico locale, come previsto nel piano industriale condiviso con Seta, e a tutte le progettualità legate al Pums, che approveremo definitivamente entro fine anno. La mobilità elettrica è una positiva risposta alle problematiche di inquinamento urbano, atmosferico e acustico, e riteniamo fondamentale agevolarne la diffusione, garantendo una capillare ed efficiente rete di approvvigionamento, attraverso l’installazione in tutta la città di colonnine di ricarica”.

DOVE VERRANNO INSTALLATE

A seguito dei sopralluoghi e delle verifiche tecniche effettuate, le 39 colonnine – 35 di tipo Quick Charge (22+22 kW) e 4 di tipo Fast Charge (22+75+75 kW) – saranno installate in: via Atleti Azzurri d’Italia (3), via Fioruzzi (2), via XXI Aprile (2), viale Risorgimento (1 Fast), viale Malta (4), largo Anguissola (2), via Visconti (6), via IV Novembre (1), via San Siro (1), viale Sant’Ambrogio/vicolo del Guazzo (2), via Portapuglia (3), via Caduti sul Lavoro/Caduti sulla Strada (3), via Emilia Parmense (3), via Stradiotti (3), via Tirotti-parcheggio Expo (1) e strada Gragnana (2).