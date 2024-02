“Piacenza senza auto nel 2050”: provocazione degli architetti in vista del Pug

Una città senza auto nel 2050. Così l’Ordine provinciale degli architetti immagina Piacenza – “attraverso una provocazione”, dice la presidente Loredana Mazzocchi – in vista del Pug, il nuovo piano urbanistico generale in fase di allestimento da parte del Comune.

“In un momento di così forte cambiamento che le città e tutti noi stiamo vivendo, da diversi punti di vista, l’Ordine degli architetti – si legge in una nota – con particolare riferimento al nuovo strumento che è il Pug, ora in fase di formazione, assume il delicato compito di incoraggiare il dibattito intellettuale. A tale fine, abbiamo promosso e sostenuto fin dal principio il coinvolgimento e il confronto tra tutti gli iscritti, avvenuto attraverso una manifestazione d’interesse risalente a maggio, alla quale hanno aderito numerosi colleghi. Tutto ciò ha rappresentato infatti l’impulso per la costituzione di un gruppo di lavoro denominato Commissione urbanistica interna”.

Intervista nel servizio del Tgl a cura di Thomas Trenchi.