Vaccino Covid, Piacenza tra le tre città a guidare la sperimentazione: boom di auto-candidature

La macchina della fase di test al vaccino Covid gira a pieno regime e per l’inizio di dicembre uscirà dai box: a garantirlo è Cristina Mussini, direttrice del dipartimento di Malattie infettive di Modena, una delle tre città emiliane (con Bologna e Piacenza) dove si proverà l’efficacia dell’arma si spera decisiva per fermare il Coronavirus. La finestra dei test di Modena e Bologna, che indagheranno sull’efficacia del vaccino anti-Covid sviluppato dall’università di Oxford in collaborazione con l’azienda biofarmaceutica AstraZeneca, all’incirca dovrebbe andare da metà dicembre a metà gennaio.

Nel frattempo stanno piovendo da tutta la regione, anche dalla nostra provincia, richieste di persone decise a partecipare alla sperimentazione del vaccino.

