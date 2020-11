Lotta al Covid, una squadra Usca arriva anche a Cerignale

Anche a Cerignale arrivano le Unità speciali di continuità assistenziale: lo scrive l’Ausl di Piacenza sulla pagina Facebook. Una squadra – composta dalle infermiere Giorgia e Camilla e dalla studentessa Federica – ha percorso gli 81 km tra la città e il paese dell’Alta Val Trebbia nei giorni scoris per far fronte alle richieste segnalate dai medici di famiglia per i bisogni assistenziali di alcuni cittadini del piccolo borgo.

La settimana scorsa le squadre Usca hanno effettuato oltre 700 visite nel Piacentino.