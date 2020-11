Perde il marito dopo 50 anni di matrimonio, in suo ricordo dona un’ambulanza

Dopo quasi 50 anni di vita assieme, Francesca Carini ha detto addio al marito Giancarlo Cordani. Il dolore per la perdita si è trasformato in un gesto di grande generosità: un’ambulanza è stata donata alla Croce Rossa di Piacenza nel ricordo di Giancarlo, sempre pronto ad aiutare gli altri.

“Una storia che ci commuove e che ci rende fieri di assistere il nostro territorio. Grazie di cuore per questa dimostrazione di vicinanza!“ si legge sulla pagina Facebook della Croce Rossa di Piacenza.

Il presidente provinciale Alessandro Guidotti ha commentato: “E’ stata una cosa molto bella e inaspettata. Ricordo il giorno in cui Francesca è entrata in sede annunciando che voleva donare l’ambulanza. Siamo rimasti sorpresi. Voleva inaugurarla prima di Natale e non sapevamo se saremmo riusciti e invece ce l’abbiamo fatta e il mezzo è già operativo a Piacenza. Croce Rossa ha bisogno di volontari ma anche di mezzi. Dobbiamo davvero ringraziare la signora Francesca”.