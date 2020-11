Regole anticovid: incentivati i controlli dei carabinieri in provincia

Più controlli sulle strade per verificare il rispetto delle limitazioni imposte dal Dpcm per il contenimento della diffusione del Coronavirus. Da novembre il Comando provinciale dei carabinieri di Piacenza, in accordo con la Prefettura, ha predisposto un piano straordinario che prevede, oltre ai servizi di pattuglia dei reparti territoriali della provincia, anche l’impiego di Squadre d’Intervento Operativo del IV Battaglione Carabinieri di Mestre. I militari hanno un equipaggiamento particolare e non utilizzano le normali uniformi in uso all’Arma territoriale, ma adoperano una particolare uniforme operativa: basco, tuta ignifuga di colore blu scuro e jacket operativo. Le pattuglie saranno presenti nelle ore e nei luoghi più sensibili, insieme alle pattuglie delle Stazioni della provincia. Proprio, ieri sera, 27 novembre, a Castel San Giovanni, sono stati effettuati diversi controlli a cui ha preso parte anche il Maresciallo Ordinario Alfredo Giannoccari, comandante della Stazione bassa Val Tidone. Il Maresciallo, sposato, con due figli, arrivato in provincia di Piacenza dopo aver frequentato la scuola allievi marescialli e dopo aver maturato esperienze lavorative dapprima presso la Stazione di Piacenza Principale e poi alla Sezione Operativa della Compagnia di Piacenza, all’inizio di quest’anno ha assunto l’incarico di Comandante della Stazione di Castel San Giovanni.

