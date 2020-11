“Riqualificare, non distruggere”. La protesta contro l’abbattimento

Nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 30 novembre, poco prima dell’inizio del consiglio comunale, un flash-mob organizzato da diversi gruppi teatrali di Piacenza ha animato la protesta contro l’abbattimento dell’ex mercato ortofrutticolo, nella piazzetta dell’ex Chiesa del Carmine.

“La nostra proposta è quella di un centro per la cultura e lo spettacolo” spiega l’architetto Guido Lavelli – “Uno spazio del genere va riqualificato e non c’è niente di meglio della cultura per farlo. Da quel che mi risulta, nelle palazzine non c’è presenza di amianto, come al contrario ha dichiarato l’assessore Erika Opizzi”.

“La storia non va demolita ma mantenuta, specialmente se appartiene alla memoria del lavoro – dichiara Tino Rossi – l’ex mercato ortofrutticolo è uno spazio che va recuperato per la sua dimensione e per la sua qualità architettonica e distributiva”.