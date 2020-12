Fitta nevicata nella notte in montagna. Fiocchi anche in pianura

Come annunciato dalle previsioni meteorologiche la neve ha fatto la sua comparsa nel Piacentino nella tarda serata di martedì 1 dicembre e nella notte. Dalle alte valli fino alla pianura la coltre bianca ha ricoperto boschi, campi, strade e tetti. In località La Valle di Bobbio sono scesi 30 cm di neve, come un po’ in tutte le zone sopra ai 500 metri; solo qualche centimetro in pianura, dove i fiocchi nella mattinata sono scesi mista a pioggia. Secondo i meteorologi la nevicata dovrebbe continuare per tutta la giornata odierna.

© Copyright 2020 Editoriale Libertà