Natale e Capodanno “blindati”, studenti in classe dal 7 gennaio. Emilia Romagna verso il ritorno in zona gialla

Natale e Capodanno “blindati” dentro i confini comunali e, dal 21 dicembre al 6 gennaio, blocco degli spostamenti tra le Regioni e divieto di raggiungere le seconde case.

Il nuovo decreto anti-contagio del governo conferma la stretta sulle festività, per fare scudo a una possibile terza ondata.

I due provvedimenti maggiormente destinati a far discutere sono divieto di uscire dal proprio Comune il 25 e 26 dicembre e l’1 gennaio e lo stop alle lezioni in presenza alle Superiori fino al 7 gennaio, quando dovrebbero tornare in classe tutti gli studenti.

Domani il ministro della Salute Roberto Speranza, sulla base del monitoraggio settimanale, firmerà le nuove ordinanze che da domenica dovrebbero far passare alcune Regioni da zona rossa ad arancione e altre da arancione a gialla. Tra queste ultime, anche l’Emilia Romagna e quindi Piacenza.

Il ritorno in classe sarebbe al 50% per gli studenti delle superiori a partire dal 7 gennaio. “Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado – si legge nella bozza del nuovo Dpcm – adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica in modo che il 100 per cento delle attività sia svolta tramite il ricorso alla didattica digitale integrata e che, a decorrere dal 7 gennaio 2021, al 50 per cento della popolazione studentesca sia garantita l’attività didattica in presenza”.

A Capodanno coprifuoco fino alle 7 del mattino e non fino alle 5 come gli altri giorni.

Le misure contenute nel nuovo Dpcm resteranno in vigore fino al 15 gennaio.