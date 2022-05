L’ex premier Conte a Piacenza: “Sostegno a Cugini per rilanciare la città”

Prima la visita a un cantiere alla Farnesiana, poi il comizio in piazza Cavalli. Tappa piacentina per l’ex premier Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle, in città per sostenere il candidato a sindaco di Alternativa per Piacenza Stefano Cugini. “Qui il nostro movimento affronta un percorso indirizzato a migliorare la qualità della vita dei cittadini. Lo fa con un frontman, Cugini, ex capogruppo del Pd, che ha le caratteristiche adeguate a rappresentare questo progetto e, soprattutto, a realizzarlo in concreto”. A differenza delle scorse tornate elettorali a Piacenza, infatti, i Cinquestelle non scendono in campo con un proprio candidato a sindaco, ma aderiscono a una coalizione di centrosinistra slegata dal Pd.

A proposito della guerra in Ucraina, con l’allarme di Bankitalia su crescita e inflazione, Conte afferma: “Fin dall’inizio, il Movimento 5 Stelle era contrario a un’escalation militare. La pace deve essere l’obiettivo principale. Il riarmo sarebbe una follia che distrarrebbe risorse finanziarie importanti rispetto al sostegno a famiglie e imprese. Bisogna concentrare ogni sforzo verso una soluzione politica”.