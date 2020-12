Semina il panico su un treno: fermato e sedato dai carabinieri

Prima ha seminato il panico su un treno regionale, poi ha cercato di divincolarsi dalle forze dell’ordine. Un 41enne originario della Bielorussia è stato fermato e sedato da una pattuglia dei carabinieri. L’uomo era ubriaco e aveva assunto un atteggiamento molesto sul treno regionale Genova–Piacenza, perciò è il personale di bordo lo ha consegnato agli agenti pronti alla stazione di Castel San Giovanni.

Durante il breve tragitto da piazza XX Settembre in caserma, però, è accaduto l’imprevisto:mentre si trovava seduto sul sedile posteriore, l’uomo ha iniziato a dimenarsi violentemente e quindi a fatica è stato immobilizzato. Alla fine è stato sedato e allora si è potuto procedere agli accertamenti del caso: era in possesso di un permesso di soggiorno francese in corso di validità, ma non era stato regolarizzato in Italia. Il 41enne, dunque, è stato denunciato per resistenza, violenza e minaccia a pubblico ufficiale, interruzione di un pubblico servizio o di un servizio di pubblica necessità, e ingresso illegale sul territorio dello Stato.

Il suo compagno di viaggio, un 38enne nato in Lettonia, in Italia senza fissa dimora, con precedenti penali, è stato invece denunciato per interruzione di un pubblico servizio in concorso.